الزمالك يكشف لـ في الجول: صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف

الأحد، 04 فبراير 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

مصطفى أشرف - لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن صرف التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ.

مصطفى أشرف

النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com كان الزمالك قريبا من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد اتفاق مع النادي الألماني.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف".

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وأوضح سالم "يأتي ذلك بسبب مزايدة والد اللاعب وهو ما لا يتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة".

واختتم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك تصريحاته "لدينا لاعبين أكفاء في خط الوسط".

وصرح أشرف مصطفى والد اللاعب في تصريحات تليفزيونية أمس السبت، أن مفاوضات انضمامه إلى الدوري المصري تعثرت بسبب تمسك ناديه بخدماته حتى نهاية الموسم.

وأشار والد اللاعب إلى أن الأمور أصبحت معلقة مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

وبسؤاله عن أي طرف أقرب لضم اللاعب أجاب "النسبة 50% بين الأهلي والزمالك، ونحن مع الفريق الذي سيشتري مصطفى ويقدره".

ويلعب مصطفى أشرف - 19 عاما - في خط الوسط وشارك مع المنتخب المصري الأولمبي.

ويرتبط أشرف بتعاقد مع النادي الألماني حتى صيف 2025.

الزمالك مصطفى أشرف بوروسيا مونشنجلادباخ
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