مواعيد مباريات الأحد 4 فبراير 2024.. أرسنال ضد ليفربول ودربي مدريد

الأحد، 04 فبراير 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

أرسنال - ليفربول

يشهد اليوم الأحد الموافق 4 من فبراير 2024 عددا من مباريات القمة بالدوريات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

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تستأنف مباريات الجولة 23 من المسابقة وتشهد قمة أرسنال ضد ليفربول مساء اليوم.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق توتنام في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما تشيلسي يستضيف فريق ولفرهامبتون في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يحل نوتنجهام فورست ضيفا على بورنموث ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وأخيرا يستضيف أرسنال فريق ليفربول في السادسة والنصف على ملعب الإمارات عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق أتليتكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف نابولي فريق هيلاس فيرونا ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

بينما يحل يوفنتوس ضيفا على إنتر في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع مباريات الدوري على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

كأس السعودية

تقام مواجهة ربع النهائي المؤجلة بين الفيصلي واتحاد جدة في الخامسة والربع مساء.

وكانت فرق الهلال والنصر والخليج قد حسمت تأهلها بالفعل إلى نصف النهائي.

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي
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