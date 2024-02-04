رونالدو جاهز لمواجهة الهلال في كأس موسم الرياض

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر جاهزا للمشاركة في المباريات بعد الغياب لفترة بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رونالدو شارك في 70% من تدريبات يوم السبت، استعدادًا لمواجهة الهلال الخميس المقبل في المباراة الأخيرة ضمن فعاليات كأس موسم الرياض.

وأوضح التقرير أن رونالدو تعافى من الإصابة التي أدت إلى تغيبه عن المشاركة مع زملائه اللاعبين.

ولامس رونالدو الكرة، قبل أن يتحول برفقة المعد البدني إلى التدريبات الخاصة.

وعانى الأسطورة البرتغالية من إصابة بتمزق في عضلة الساق أدت إلى إبعاده عن مواجهتي شنغهاي الصيني وتشجيانج، اللتين كانتا مقررتين الأسبوع الماضي في الصين، قبل أن يتم تأجيلهما إلى الصيف المقبل، كما لم يتمكن من اللحاق بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي الخميس الماضي.

من جانب آخر، حضر الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس الفريق، في عيادة النادي، ودخل في برنامج طبي وتأهيلي بعد تعرضه إلى تمزق خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي، حيث سيغيب عن المشاركة فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وغاب أوسبينا، الذي أعاد النصر تسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية، منذ إصابته قبل 9 أشهر بكسر في إحدى عظام المرفق خلال مواجهة الشباب الموسم الماضي، التي بسببها خضع لعدد من العمليات الجراحية.

على الطرف الآخر، تأكد انضمام اللاعبين الدوليين علي لاجامي، وعبد الله الخيبري، وسامي النجعي، وعبد الرحمن غريب، والسنغالي ساديو ماني، إلى صفوف الفريق الإثنين المقبل، بعد أن منحوا إجازة عقب فراغهم من مهمتهم الدولية.

ويشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق وهي النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وانتصر الهلال على إنتر ميامي يوم الاثنين.

ثم اكتسح النصر منافسه إنتر ميامي يوم الخميس بسداسية نظيفة.

وأخيرا تقام مباراة النصر ضد الهلال يوم 8 فبراير.

وتقام جميع المباريات على استاد المملكة أرينا الذي تم تشييده مؤخرا.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر مباريات كأس موسم الرياض.

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