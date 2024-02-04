كأس آسيا - مواعيد وملاعب مباريات نصف النهائي.. القنوات الناقلة

الأحد، 04 فبراير 2024 - 01:41

كتب : FilGoal

افتتاح كأس آسيا 2023

اكتمل المربع الذهبي لنسخة 2023 من كأس آسيا والمقامة في قطر.

وشهد ربع نهائي كأس آسيا تأهل الأردن وقطر لنصف النهائي.

وجاءت نتائج ربع النهائي

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الأردن 1-0 طاجيكستان

كوريا الجنوبية 2-1 أستراليا

اليابان 1-2 إيران

قطر 1 (3-2) أوزبكستان

وبذلك ستكون مباريات نصف النهائي

الأردن × كوريا الجنوبية

ستقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير على استاد أحمد بن علي.

وستبدأ في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس AFC 1.

إيران × قطر

ستقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير على استاد الثمامة.

وستبدأ في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس AFC 1.

وسيتأهل الفائزان للنهائي الذي سيقام يوم 10 فبراير الجاري والذي سيبدأ في الخامسة مساءً على استاد لوسيل.

ولا تقام مباراة المركز الثالث من كأس آسيا 2023.

كأس آسيا قطر كوريا الجنوبية إيران الأردن
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