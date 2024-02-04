القيعي: هؤلاء فقط لديهم حقيقة فشل صفقة أبو جبل.. وموقفي من احتراف عبد المنعم

الأحد، 04 فبراير 2024 - 01:33

كتب : FilGoal

عدلي القيعي - الأهلي

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي عن بعض تفاصيل مفاوضات النادي مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي قبل فشل الصفقة.

وقال القيعي عبر قناة دي إم سي: "لم نتفاوض مع أبو جبل خلال تواجده مع المنتخب بل تحدثنا مع وكيله. الإعلام أخطأ في الإعلان عن الصفقة قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية. الكلام في أسباب التراجع سيقودنا لأمور أخرى ولكن بالطبع ليست ركلة الترجيح الضائعة فأفضل اللاعبين يهدرون".

وأضاف "لا علاقة لمحمد الشناوي بالتراجع عن ضم محمد أبو جبل. الشناوي مصاب لنهاية الموسم وما كان ليلتقي بأبو جبل حتى نهاية إعارته. لن أكشف عن الأسباب لأني لا أملكها بالكامل وطالما أنها ليست لدي فهي ليست لدى أحد. إنها في دائرة محدودة بين الخطيب والجهاز الفني".

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وبسؤاله عن التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك قال: "من العيب أن أجيب على هذا السؤال".

وكشف القيعي عن أسباب رحيل أليو بادجي مهاجم الأهلي السابق حيث قال: "بيتسو موسيماني المدرب السابق طلب رحيل أليو بادجي بسبب خلاف سابق بينهما واللاعب كان جيدا".

أما عن مردود أنتوني موديست مهاجم الأهلي الحالي قال: "كان الهدف من هذه الصفقة معروفا، فهو أتى بعقد لمدة عام كمهاجم مرحلة. تاريخه كبير وكل لاعب كبير معرض لفترات تراجع".

وأكمل "قيل أن أليو ديانج في السابق أتاه عرض بـ 8 ملايين دولار، والأهلي سبق له بيع ماليك إيفونا بنفس الرقم وتمكن من تعويضه. لو كُلفت بالتعامل مع ذلك العرض في ذلك الوقت كنت سأبيعه وأتمكن من تعويضه".

وتابع "أتمنى ألا يتنازل محمد عبد المنعم عن حلم اللعب في أوروبا. اللاعب يقول "أريد الاحتراف" في المطلق، ألست محترفا في مصر بكل ما تتقاضاه من ملايين؟ هناك دوريات في أوروبا لا يمكنها منافسة ما ندفعه هنا".

واختتم "نادي الزمالك قبل المجلس الحالي كان الناس يتساءلون كيف سيفتحون القيد مع كل هذه الالتزامات والآن أبرموا 10 صفقات. هذا شيء مذهل، ولكن من سينجح بين هؤلاء الصفقات هذا ما ستكشفه الأيام. تاريخ عبد الله السعيد كبير ولكن الإجابة بشأن ما سيحققه مع الزمالك لدى اللاعب نفسه".

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