أمم إفريقيا - مواعيد وملاعب مباريات نصف النهائي.. القنوات الناقلة

الأحد، 04 فبراير 2024 - 01:30

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية

اكتمل المربع الذهبي لنسخة 2023 من كأس أمم إفريقيا والمقامة في كوت ديفوار.

وشهد ربع نهائي أمم إفريقيا غياب المنتخبات العربية بعد توديع مصر وموريتانيا والمغرب من دور الـ 16.

وجاءت نتائج ربع النهائي

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نيجيريا 1-0 أنجولا

الكونغو الديمقراطية 3-1 غينيا

كوت ديفوار 2-1 مالي

جنوب إفريقيا 0 (2-1) كاب فيردي

وبذلك ستكون مباريات نصف النهائي

نيجيريا × جنوب إفريقيا

ستقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير على استاد السلام في مدينة بواكي.

وستبدأ في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس AFCON 1و2 و3.

كوت ديفوار × الكونغو الديمقراطية

ستقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير على استاد الساني واتارا في مدينة أبيدجان.

وستبدأ في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس AFCON 1و2 و3.

وسيتأهل الفائزان للنهائي الذي سيقام يوم 11 فبراير الجاري.

فيما سيخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 فبراير.

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