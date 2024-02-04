نائب رئيس المصري: عرض بيراميدز لـ علي ماهر؟ سنتركه فقط لمنتخب مصر

الأحد، 04 فبراير 2024 - 01:21

كتب : FilGoal

علي ماهر - المدير الفني لفريق المصري

شدد رجب عبد القادر نائب رئيس المصري على رفض علي ماهر المدير الفني للفريق عرض تدريب بيراميدز، أوضح الحالة الوحيدة لرحيله.

وربطت بعض التقارير تولى علي ماهر مهمة تدريب بيراميدز خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي يعد على أعتاب الرحيل.

وقال عبد القادر عبر عبر قناة الحياة: "ما تردد عن تدريب علي ماهر لبيراميدز غير صحيح، وتمسك بمواصلة مشواره مع المصري ونحن متمسكون به وجهازه المعاون، ونتمنى لهم التوفيق لتحقيق شيء كبير للنادي".

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وأضاف "لم يتواصل معنا مسؤولي بيراميدز لطلب الحصول على خدمات علي ماهر، وهو نفسه نفى الأمر".

وأتم في حالة وجود عرض من منتخب مصر قائلا: "مصر أولا وفي هذه الحالة سنترك علي ماهر لتولي المهمة، وأعتقد أن قراره سيكون الموافقة حينها".

وقاد علي ماهر فريقه المصري لتخطي عقبة بيراميدز بنتيجة 3-1 في كأس الرابطة المصرية بدور ربع النهائي.

وقاد علي ماهر المصري في 13 مباراة منذ بداية الموسم وفاز في 7 وتعادل في 2 وخسر 4.

وسبق أن تولى ماهر البالغ 50 عاما تدريب الأسيوطي وسموحة وإنبي والمصري وفيوتشر.

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