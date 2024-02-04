أمم إفريقيا - رونوين ويليامز بعد الفوز على كاب فيردي: أحلق فوق القمر

الأحد، 04 فبراير 2024 - 01:13

كتب : FilGoal

رونوين ويليامز - جنوب إفريقيا

وصف رونوين ويليامز حارس جنوب إفريقيا شعوره بالتحليق فوق القمر بعد قيادته جنوب إفريقيا للفوز على كاب فيردي في ربع نهائي أمم إفريقيا 2023.

وانتصرت جنوب إفريقيا على كاب فيردي بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح بعدما تصدى حارس الأولاد لـ 4 ركلات ترجيحية عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا.

وقال ويليامز عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "أحلق فوق القمر وفخور بزملائي. كان فوزا مستحقا وعلينا المثابرة في العمل، أدوا دورهم وجاء دوري وأديته على أفضل ما يرام".

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وأكمل "النجاح ليس لي بل لكل اللاعبين في أرض الملعب".

وأتم "كلنا جنود في خدمة المنتخب الوطني وأشكر كل لاعبي البافانا بافانا".

وأصبح ويليامز أول حارس في تاريخ أمم إفريقيا يتصدى لـ 4 ركلات ترجيحية في مباراة واحدة.

كما خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ جنوب إفريقيا خلال المشاركة بالبطولة.

وسيلتقي منتخب جنوب إفريقيا يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس إمم إفريقيا 2023.

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