مهاب ياسر: أخبرت وكيلي بإتمام انتقالي للزمالك حتى لو بمقابل مادي قليل

الأحد، 04 فبراير 2024 - 01:08

كتب : FilGoal

مهاب ياسر - الداخلية

كشف مهاب ياسر لاعب الزمالك الجديد عن كواليس مفاوضات الأبيض معه قبل الانضمام للفريق.

مهاب ياسر

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الزمالك تعاقده مع مهاب ياسر قادما من الداخلية لمدة 3 مواسم ونصف.

وقال ياسر عبر قناة أون تايم سبورتس: "علمت باهتمام الزمالك عقب مواجهة الداخلية والاتحاد السكندري وأنا في الأساس مشجع للزمالك وتحدثت مع وكيلي وأخبرته إن كانت المفاوضات حقيقية عليه أن يتممها حتى لو كانت الماديات قليلة".

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وأضاف "قابلت حسين السيد عوض مجلس إدارة الزمالك لأول مرة خارج النادي وكنت أنتظر ذلك الأمر كثيرا بكل صراحة والحمد لله سارت الأمور بشكل بسيط واتفقوا معي ثم اتفقوا مع الداخلية".

وأتم "الزمالك أتم الكثير من الصفقات الجيدة ولعبت مع بعضهم مثل ناصر ماهر وأحمد حمدي في المنتخب الأولمبي، كما سبق لي اللعب مع أحمد سيد "زيزو" أيضا وفي النهاية المنافسة شيء جيد والأفضل هو من سيشارك ويفيد النادي".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك توصل لاتفاق مع الداخلية لضم مهاب ياسر جناح الداخلية مقابل 4 ملايين جنيه.

ووقع مهاب ياسر عقدا مع الزمالك بالفعل لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وتتضمن الصفقة بندا، يدفع بموجبه الزمالك مليون جنيه إضافية للداخلية، في حالة انضمام اللاعب إلى منتخب مصر.

مهاب ياسر خاض 11 مباراة هذا الموسم رفقة الداخلية، سجل فيهم هدفا واحدا.

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى الداخلية عام 2022، قادما من صفوف إنبي.

الزمالك مهاب ياسر
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