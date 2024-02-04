فرصة لـ ريال مدريد.. جيرونا يتعادل مع سوسيداد

تعادل جيرونا مع ريال سوسيداد بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

التعادل رفع رصيد جيرونا للنقطة الـ 56 في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بنقطة واحدة والذي سيلعب ضد أتليتكو مدريد.

وارتفع رصيد ريال سوسيداد للنقطة الـ 37 في المركز السادس.

المباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من جانب الفريقين بالإضافة إلى إلغاء هدفا لجيرونا.

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وسيلعب جيرونا مباراته المقبلة ضد ريال مدريد يوم السبت المقبلة 10 فبراير، بينما يحل ريال سوسيداد ضيفا على ريال مايوركا بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء 7 فبراير.

وستشهد مباراة ريال مدريد غياب كل من يانجل هيريرا ودالي بليند عن صفوف جيرونا بسبب تراكم البطاقات، كما سيغيب المدرب ميجيل أنخيل سانشيز عن إدارة المباراة من الملعب بسبب حصوله على بطاقة حمراء.