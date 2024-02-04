بمشاركة مصطفى محمد لأول مرة بعد أمم إفريقيا.. نانت يخسر من لانس على ملعبه

الأحد، 04 فبراير 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد لانس

حقق لانس الفوز على نانت بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

المباراة شهدت المشاركة الأولى لمصطفى محمد مع نانت عقب خروج مصر من كأس أمم إفريقيا.

الفوز رفع رصيد لانس للنقطة الـ 32 في المركز السادس، بينما توقف رصيد نانت عند النقطة الـ 19 في المركز الـ 13.

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المباراة شهدت إصابة مبكرة لكيلفن أميان لاعب نانت في الدقيقة الـ 12 ليحل نيكولاس بالوا بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ 17 سجل تينو كادويري هدف أول لنانت من صناعة مصطفى محمد لم يحتسب بسبب وجوده في حالة تسلل.

وأهدر مصطفى محمد فرصة تسجيل الهدف الأول لنانت بانفراد بالمرمى بعد تمريرة من موسى سيسوكو ولكن الحارس تصدى من مصطفى.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 47 سجل بيريرا دا كوستا هدف فوز لانس بالمباراة.

وشارك مصطفى في المباراة بالكامل حتى صافرة الحكم.

المباراة كانت هي الـ 16 لمصطفى محمد في بقميص نانت منذ بداية الموسم الحالي وخلال المباريات السابقة سجل 6 أهداف.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة يوم الأحد 11 فبراير ضد تولوز خارج ملعبه.

نانت مصطفى محمد
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