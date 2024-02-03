بايرن ميونيخ يعلن إصابة ديفيز دون تحديد مدة غيابه

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني إصابة ألفونسو ديفيز بشد في أربطة الركبة اليسرى.

وتعرض الكندي للإصابة في الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني.

ولم يكشف النادي مدة غياب ديفيز عن المباريات.

وخرج ديفيز في الدقيقة 86 وعوضه البرتغالي رافائيل جيريرو.

ℹ️ Alphonso Davies suffered a ligament strain in his left knee during Bayern’s 3-1 Bundesliga win at home to Borussia Mönchengladbach. Get well soon, Phonzy! 🙏#MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 3, 2024

وشارك الظهير البالغ 23 عاما في 27 مباراة الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع 3.

ومنذ انتقاله خاض 180 مباراة سجل 9 وصنع 28 وتوج بـ 15 لقبا مختلفا.

سجل ثلاثية بايرن في المباراة كل من أليكساندر بافلوفيتش وهاري كين وماتياس دي ليخ، بينما أحرز نيكو إلفيديهدف مونشنجلادباخ الوحيد.

وشهد اللقاء وصول توماس مولر للفوز رقم 500 خلال 690 مباراة خاضها بقميص بايرن ميونيخ.

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