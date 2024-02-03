بايرن ميونيخ يعلن إصابة ديفيز دون تحديد مدة غيابه

السبت، 03 فبراير 2024 - 23:55

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - أشرف حكيمي - ألفونسو ديفيز

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني إصابة ألفونسو ديفيز بشد في أربطة الركبة اليسرى.

وتعرض الكندي للإصابة في الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني.

ولم يكشف النادي مدة غياب ديفيز عن المباريات.

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وخرج ديفيز في الدقيقة 86 وعوضه البرتغالي رافائيل جيريرو.

وشارك الظهير البالغ 23 عاما في 27 مباراة الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع 3.

ومنذ انتقاله خاض 180 مباراة سجل 9 وصنع 28 وتوج بـ 15 لقبا مختلفا.

سجل ثلاثية بايرن في المباراة كل من أليكساندر بافلوفيتش وهاري كين وماتياس دي ليخ، بينما أحرز نيكو إلفيديهدف مونشنجلادباخ الوحيد.

وشهد اللقاء وصول توماس مولر للفوز رقم 500 خلال 690 مباراة خاضها بقميص بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني ألفونسو ديفيز
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