ESPN: مبابي سيحصل على نصف راتبه الحالي مع ريال مدريد.. ومكافأة توقيع ضخمة

السبت، 03 فبراير 2024 - 23:54

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

كشفت شبكة ESPN عن راتب كيليان مبابي المتوقع مع ريال مدريد حال انضمامه للفريق.

وفقا للشبكة فإن مبابي قد قرر الانضمام لريال مدريد في الموسم المقبل وعدم الاستمرار مع باريس سان جيرمان.

مبابي رفض عرضا من باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده مقابل 72 مليون يورو وقرر عدم الاستمرار مع الفريق.

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النجم الفرنسي سيتقاضى نصف راتبه الحالي مع باريس سان جيرمان حينما ينضم لريال مدريد على أن يحصل على 100 مليون يورو كمكافأة توقيع.

ESPN أشارت إلى أن الموعد المتوقع لإعلان مبابي قراره بترك باريس سان جيرمان والانضمام لريال مدريد سيكون الأسبوع المقبل.

ويجهز باريس سان جيرمان خطتين للمستقبل، الأولى تضمن وجود مبابي في حال تجديد عقده والثانية في حالة رحيله عن الفريق وسيحاول النادي التعاقد مع رافاييل لياو لاعب ميلان من أجل تعويضه.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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