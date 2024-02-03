هازارد: لهذا السبب زاد وزني في ريال مدريد.. وأنا أفضل من رونالدو

السبت، 03 فبراير 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

أوضح إدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق والمعتزل سبب زيادة وزنه في النادي الملكي.

وقال هازارد لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "بعدما أنهيت أحد أفضل مواسمي مع تشيلسي وقبل الانتقال إلى ريال مدريد قلت لنفسي هذه أخر إجازة لي".

وأضاف "لهذا السبب تناولت طعام أكثر بعد 7 أعوام في إنجلترا بدون الحصول على إجازة أعياد الميلاد أبدا، ولذلك عندما حصلت على إجازة لمدة 3-4 أسابيع أردت أن أستمتع".

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وواصل "في ريال مدريد كل شيئ سار بشكل خاطئ، نظامي الغذائي غير جيد إذا أردت اللعب حتى سن الـ40 لكن هذا ليس أنا".

وتابع "عرفت أن فترتي مع ريال مدريد انتهت ولم أكن أريد اللعب لأن الجماهير كان ستطلق صافرات الاستهجان علي، ولذلك أفضل البقاء على مقاعد البدلاء".

وأكمل "لم أرغب بأن يكون لدي عقلية كريستيانو رونالدو، كنت أذهب إلى حمام الثلج عقب التدريبات وألعب مع أصدقائي وأقضي وقتا مع أولادي، إذا كنت مثل رونالدو لسقطت من الإرهاق".

وأنهى حديثه قائلا: "رونالدو أعظم مني بكثير، لكن أنا أفضل منه كموهبة".

وانتقل الجناح البلجيكي إلى ريال مدريد في 2019 قادما من شيلسي مقابل 115 مليون يورو.

ولعب رفقة الملكي 76 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 12 هدفا.

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