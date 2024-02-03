أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا أستطيع وصف ما أشعر به.. وكنا نعرف أن مواجهة مالي صعبة

السبت، 03 فبراير 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

عمر دياكاتي - مالي ضد كوت ديفوار

شدد عمر دياكاتيه لاعب منتخب كوت ديفوار على عجزه عن وصف شعوره بما قدمه خلال مواجهة مالي.

وفاز منتخب كوت ديفوار على مالي بثلاثة بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وسجل دياكاتيه هدف فوز كوت ديفوار في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي، قبل أن يتعرض للطرد بتلقي البطاقة الصفراء الثانية بسبب خلعه لقميصه.

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وقال دياكاتيه عقب المباراة عبر موقع كاف الرسمي: "الجماهير يؤدون ما عليهم منذ بداية البطولة، لقد شاهدنا دعمهم ودفعونا للأمام".

وواصل "اليوم عانينا من بعض الأوقات الصعبة مثل البطاقة الحمراء ولكنهم استمروا في دفعنا للأمام ونحن حاولنا تقديم أفضل ما لدينا وبحثنا عن تحقيق الفوز".

وأكمل "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة ولكننا كنا قادرين على تقديم ما أردنا عن طريق عقليتنا الجيدة".

وأضاف "اليوم ركضنا كثيرا وبذلنا مجهودا كبيرا وحصلنا على المكافأة في نهاية اليوم، وسعيد بهدفي لأنني أسعدت 30 ألف واحد من الجماهير في الملعب ولا شيء يمكنه وصف الإحساس الذي أشعر به".

منتخب كوت ديفوار كان يلعب بنقص عددي من الشوط الأول بعد طرد مدافعه كوسونو.

وسيلعب منتخب كوت ديفوار مباراته المقبلة ضد الكونغو الديموقراطية يوم 7 فبراير في قبل النهائي.

كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية عمر دياكاتيه
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