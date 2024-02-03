خبر في الجول - شرطان من سيراميكا لرحيل بسام للأهلي.. وموقف عبد القادر

السبت، 03 فبراير 2024 - 23:14

كتب : أحمد الخولي

محمد بسام - سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

وضع سيراميكا كليوباترا شرطين من أجل الموافقة على رحيل محمد بسام حارس الفريق إلى الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الأهلي لتعويض إصابة محمد الشناوي قائد الفريق الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بخلع في الكتف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا وافق على بيع حارسه للأهلي بشرطين هما:

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الأول: توفير حارس بديل لسيراميكا سواء من الأهلي أو أي نادي آخر.

الثاني: ضم أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وعلم FilGoal.com إن سيراميكا طلب في البداية ضم أحمد قندوسي بشكل نهائي مع ضم عبد القادر على سبيل الإعارة إلا أن الأهلي رفض فكرة بيع قندوسي نهائيا ووافق على إعارة عبد القادر.

وعرض الأهلي على سيراميكا ضم مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر وهو ما يدرسه سيراميكا حاليا.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولي الفريقان جلسة غدا لحسم الأمور التعاقدية.

وسبق أن رفض الأهلي طلب سيراميكا كليوباترا بضم مصطفى شوبير مقابل رحيل بسام للأحمر.

وحسبما علم FilGoal.com أيضا أن أحمد عبد القادر لا يمانع الرحيل صوب سيراميكا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم خاصة في ظل عدم مشاركته باستمرار الموسم الجاري تحت قيادة مارسيل كولر.

ويأمل اللاعب في إعادة تأهيل نفسه من خلال تجربة سيراميكا كليوباترا للتمهيد في حال وصول عرض احتراف خارجي في الصيف المقبل.

وشارك عبد القادر الموسم الجاري في 7 مباريات وسجل هدفا وصنع 2 بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

ولم يتواجد عبد القادر في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأحمر البرونزية للمرة الرابعة بتاريخه.

وسبق أن صرّح مصدر من سيراميكا كليوباترا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي تواصل معنا لضم محمد بسام ولدينا صعوبة في الموافقة على انتقاله".

وأضاف "لدينا علي الجابري حارس المرمى المتواجد مع المنتخب الأولمبي والذي يستعد لأولمبياد باريس 2024".

وأوضح "إذا حصلنا على حمزة علاء حارس الأهلي مقابل انتقال بسام، فإنه أيضا يشارك مع منتخب مصر الأولمبي، ولدينا محمد كوكو حارس المرمى العائد لتوه من الإصابة".

واختتم "ليست لدينا خيارات كافية للموافقة في هذا الوقت على رحيل بسام".

بسام البالغ من العمر 33 عاما انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية موسم 2022-2023.

وفاز مع الفريق ببطولة كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي.

يذكر أن الأهلي في حال ضم محمد بسام من سيراميكا كليوباترا فلن يتم قيده إفريقيا بعد غلق باب القيد القاري، حيث قيّد الأهلي 7 صفقات من بينها وسام أبو علي الوافد الجديد.

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