كرنفال أمم إفريقيا - يُقارن بـ دروجبا.. دياكاتيه رجل مباراة كوت ديفوار ومالي

السبت، 03 فبراير 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

عمر دياكاتيه - كوت ديفوار

سجل هدف في الدقيقة 120 من عمر اللقاء وقاد بلاده لنصف نهائي أمم إفريقيا 2023، عمر دياكاتيه رجل مباراة كوت ديفوار ضد مالي.

كوت ديفوار قلبت تأخرها وحوّلته لفوز بنتيجة 2-1 في ثالث مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا 2023.

أصبح دياكاتيه أول لاعب يسجل هدفا في الدقيقة 120 من عمر اللقاء منذ جواد الجزيري للمغرب ضد الجزائر في ربع نهائي 2004.

دياكاتيه شارك في الدقيقة 74 كبديل عوضا عن المخضرم ماكس جرادال وسجل هدفا من أصل تسديدتين.

مرر 12 تمريرة صحيحة من أصل 15، وفاز لـ 7 صراعات ثنائية من أصل 18، وتحصل على 3 أخطاء لصالحه.

وتعرض للطرد بعد هدفه إثر احتفاله بخلع قميصه ما توجب حصوله على إنذار ثانٍ في اللقاء، وبالتالي سيغيب عن نصف النهائي.

ظهرت موهبته في أكاديمية أسيك ميموزا الإيفواري قبل أن يحصل ريد بل سالزبورج النمساوي على خدماته في يناير 2022.

منذ ظهوره ويتم مقارنته بديدييه دروجبا ويُطلق عليه خليفة دروجبا في كوت ديفوار.

تعرف أكثر على دياكاتيه ولاعبي كوت ديفوار وأبرز لاعبي البطولة من هنــــــــــــــــــــا عبر كرنفال أمم إفريقيا.

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