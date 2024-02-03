تشافي: أطلب من الحكام السماح لنا بالمنافسة.. ومركز كريستينسن الجديد يعطينا التوازن

طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة من الحكام بأن يسمحوا لفريقه المنافسة على بطولة الدوري الإسباني.

وفاز الفريق الكتالوني على منافسه ديبورتيفو ألافيس 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منفاسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي للصحفيين عقب اللقاء: "أطلب من الحكام السماح لنا بالمنافسة، لن أتلكم عن ذلك مرة أخرى، لكن طرد فيتور روكي يعتبر خطأ فادح".

وأضاف "أعتقد أننا ندفع ثمن قضية نيجريرا وهذا واضح للغاية"

وواصل "أندرياس كريستينسن يمنحنا الكثير من التوازن في مركزه الجديد بسبب تمكنه من التحكم في الكرة بالإضافة إلى قدرته على الدفاع".

واختتم حديثه "أنا معجب بكريستينسن كثيرا وقال لي إنه يشعر بالراحة في هذا المركز".

وأشرك تشافي اللاعب الدنماركي في مركز لاعب الوسط الدفاعي -رقم 6- في محاولة لتعويض لاعب الوسط الدفاعي الذي يسترجع العديد من الكرات.

واشتكى تشافي من قبل من عدم وجود لاعب في فريقه يشبه سيرجيو بوسكيتس، لكن يبدو أنه توصل إلى حل حاليا.

وخرج برشلونة بفوزه الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 57 نقطة، وله مباراة في الجولة الحالية ضد أتلتيكو مدريد غدا الأحد.

فيما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

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