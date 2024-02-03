تشافي: أطلب من الحكام السماح لنا بالمنافسة.. ومركز كريستينسن الجديد يعطينا التوازن

السبت، 03 فبراير 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة من الحكام بأن يسمحوا لفريقه المنافسة على بطولة الدوري الإسباني.

وفاز الفريق الكتالوني على منافسه ديبورتيفو ألافيس 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منفاسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي للصحفيين عقب اللقاء: "أطلب من الحكام السماح لنا بالمنافسة، لن أتلكم عن ذلك مرة أخرى، لكن طرد فيتور روكي يعتبر خطأ فادح".

أخبار متعلقة:
عقدة انحلت النمر يسجل ويخرج مطرودا.. برشلونة يهزم ألافيس بثلاثية الثالث والرابع.. الزمالك يعلن ضم مهاب ياسر ومحمد عاطف

وأضاف "أعتقد أننا ندفع ثمن قضية نيجريرا وهذا واضح للغاية"

وواصل "أندرياس كريستينسن يمنحنا الكثير من التوازن في مركزه الجديد بسبب تمكنه من التحكم في الكرة بالإضافة إلى قدرته على الدفاع".

واختتم حديثه "أنا معجب بكريستينسن كثيرا وقال لي إنه يشعر بالراحة في هذا المركز".

وأشرك تشافي اللاعب الدنماركي في مركز لاعب الوسط الدفاعي -رقم 6- في محاولة لتعويض لاعب الوسط الدفاعي الذي يسترجع العديد من الكرات.

واشتكى تشافي من قبل من عدم وجود لاعب في فريقه يشبه سيرجيو بوسكيتس، لكن يبدو أنه توصل إلى حل حاليا.

وخرج برشلونة بفوزه الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 57 نقطة، وله مباراة في الجولة الحالية ضد أتلتيكو مدريد غدا الأحد.

فيما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس تشافي هيرنانديز
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد لأول مرة بعد أمم إفريقيا.. نانت يخسر من لانس على ملعبه بايرن ميونيخ يعلن إصابة ديفيز دون تحديد مدة غيابه ESPN: مبابي سيحصل على نصف راتبه الحالي مع ريال مدريد.. ومكافأة توقيع ضخمة هازارد: لهذا السبب زاد وزني في ريال مدريد.. وأنا أفضل من رونالدو واتكينز يلهم سحق أستون فيلا لشيفيلد.. ونيوكاسل يعود أمام لوتون في المباراة الأكثر جنونا النمر يسجل ويخرج مطرودا.. برشلونة يهزم ألافيس بثلاثية انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (1) لانس يوفيتش يستمر في دور البديل السوبر ويعطي فوزا هاما لـ ميلان على فروزينوني
أخر الأخبار
كأس آسيا - مواعيد وملاعب مباريات نصف النهائي.. القنوات الناقلة 14 دقيقة | آسيا
القيعي: هؤلاء فقط لديهم حقيقة فشل صفقة أبو جبل.. وموقفي من احتراف عبد المنعم 21 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مواعيد وملاعب مباريات نصف النهائي.. القنوات الناقلة 25 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - لعب لـ توتنام من قبل.. ويليامز رجل مباراة جنوب إفريقيا وكاب فيردي 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
نائب رئيس المصري: عرض بيراميدز لـ علي ماهر؟ سنتركه فقط لمنتخب مصر 33 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - رونوين ويليامز بعد الفوز على كاب فيردي: أحلق فوق القمر 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
ويليامز العملاق 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
مهاب ياسر: أخبرت وكيلي بإتمام انتقالي للزمالك حتى لو بمقابل مادي قليل 47 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين