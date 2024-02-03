النمر يسجل ويخرج مطرودا.. برشلونة يهزم ألافيس بثلاثية

تغلب برشلونة على مضيفه ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وتقدم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22 بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان.

وبين الشوطين خرج جواو كانسيلو ليحل هيكتور فورت الواعد بدلا منه.

وفي الدقيقة 49 سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني سريعا بعد تمريرة من بيدري.

وبنفس السرعة رد ألافيس بهدف من صامويل أوموروديون في الدقيقة 51، بعد تمريرة من أليكس سولا.

وحل فيتور روكي النمر البرازيلي بدلا من جوندوجان في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 63 سجل روكي الثالث سريعا بعد تمريرة من فورت.

ولكن تلقى روكي الإنذار الأول في الدقيقة 67، ثم تلقى الإنذار الثاني في الدقيقة 72 وسط غضب شديد واعتراضات قوية في الفريق الكتالوني.

وحل فيرمين لوبيز بدلا من بيدري في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 82 أتى إنيجو مارتينيز وأوريول روميو بدلا من أندرياس كريستنسن وباو كوبارسي.

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وبذلك يخرج برشلونة بفوزه الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 57 نقطة، وله مباراة في الجولة الحالية ضد أتلتيكو مدريد غدا الأحد.

فيما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.