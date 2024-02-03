عقدة انحلت

قبل المباراة كان هناك عقدتين وكان لزام على أحدهما أن تحل.

العقدة الأولى كانت عدم خسارة مالي في أي مباراة ضد المنتخب صاحب الأرض، أما الثانية فكانت عدم فوز مالي أبدا على كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا ولكن في النهاية انفكت العقدة الأولى.

وحقق منتخب كوت ديفوار الفوز على مالي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب بواكي بربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

سجل ثنائية كوت ديفوار في المباراة كل من سيمون أدينجرا وعمر دياكاتي، بينما سجل دورجيليس نيني هدف مالي الوحيد.

وسيلعب منتخب كوت ديفوار في نصف النهائي ضد الكونغو الديموقراطية يوم 7 فبراير الجاري.

منتخب كوت ديفوار وصل للأشواط الإضافية للمرة الرابعة على التوالي في الأدوار الإقصائية لكأس أمم إفريقيا.

محمد عادل الحكم المصري هو من أدار المباراة كحكم ساحة.

التشكيل

تواجد أليو ديانج وبيسوما على دكة بدلاء مالي في بداية المباراة ولعب ديادي ساماسيكو أساسي في وسط الملعب، بينما قاد كريستيان كوامي وماكس جراديل هجوم كوت ديفوار.

تشكيل مباراة مالي وكوت ديفوار 📋 نيكولاس بيبي وكوامي يقودان هجوم الأفيال 🇨🇮✅ سينايوكو وأداما تراوري يقودان هجوم مالي 🇲🇱✅#AFCON2023 pic.twitter.com/x7Sug3eatS — FilGoal (@FilGoal) February 3, 2024

أحداث المباراة

طالب لاعبي مالي باحتساب ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة الثامنة بعد لمسة يد على أوديلون كوسونو ولكن بعد عودة عادل لتقنية الفيديو ألغى لم يحتسبها لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 16 احتسب عادل ركلة جزاء لمالي على كوسونو الذي ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء.

وتصدى يحيى فوفانا لركلة الجزاء والتي سددها أداما تراوري.

وأكمل كوسونو كوارثه قبل نهاية الشوط الأول بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية ليترك منتخبه بنقص عددي.

في الدقيقة الـ 71 تقدم منتخب مالي عن طريق نيني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ولكنه رفض الاحتفال بسبب أصول والده التي تنحدر من كوت ديفوار.

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وأهدر عمر دياكاتي فرصة التعادل لكوت ديفوار برأسية في الدقيقة الـ 83 مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل البديل سيمون أدينجرا هدف التعادل لكوت ديفوار بمتابعة لتسديدة فوفانا التي ارتدت من الدفاع لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

ومنعت العارضة فرصة الهدف الثاني لكوت ديفوار في الدقيقة الـ 96 برأسية من سيباستيان هالير.

وفي الدقيقة الـ 120 وفي الوقت القاتل مجددا سجل دياكاتي هدف الفوز بالكعب بعد تسديدة من فوفانا قابلها في وسط الطريق وحولها للشباك ليخلع قميصه ويحصل على بطاقة صفراء ثانية وبطاقة حمراء.

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بعد الهدف اندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين أسفرت عن طرد هاماري تراوري لاعب مالي.