يوفيتش يستمر في دور البديل السوبر ويعطي فوزا هاما لـ ميلان على فروزينوني

فاز ميلان على منافسه فروزينوني 3-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويستمر لوكا يوفيتش مهاجم الروسونيري في تأدية دور البديل السوبر فهو من سجل هدف فوز فريقه بعد دقيقة واحدة من دخوله.

وأحرز أهداف ميلان أوليفييه جيرو وماتيو جابيا ويوفيتش، بينما سجل ماتياس سولي ولوكا ماتزيتيلي ثنائية فروزينوني.

وسجل المهاجم الصربي من قبل في 3 مباريات عقب دخوله من مقاعد البدلاء.

ويعتبر جيرو واحد من 4 لاعبين في الدوريات الـ5 الكبرى الذي يسجل على الأقل 8 أهداف ويصنع مثلهم، فالفرنسي أحرز 11 هدفا وصنع 8 آخرين، الـ4 لاعبين هم محمد صلاح وأولي واتكينز وليروي ساني.

وارتفع رصيد ميلان عقب الفوز ليصل للنقطة الـ49 ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فروزينوني عند النقطة 23 في المركز الـ14.

وافتتح جيرو أهداف اللقاء في الدقيقة 17 برأسية بعد عرضية من رفاييل لياو.

وتعادل سولي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وتقدم ماتزيتيلي لفروزينوني بعد تسديدة من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك في الدقيقة 65.

وأعاد جابيا النتيجة إلى نقطة الصفر بعدما سجل في الدقيقة 72 من صناعة جيرو بعد عرضية تمكن الفرنسي من لعبها رأسية باتجاه جابيا ليسجل الكرة برأسه من داخل الـ6 يارد.

وأبى يوفيتش أن ينتهي اللقاء بالتعادل فسجل هدف الفوز في الدقيقة 81 بعد ارتداد الكرة في مدافع فروزينوني داخل منطقة الجزاء وسددها يوفيتش مباشرة في المرمى.

ويلاقي ميلان غريمه نابولي في المباراة المقبلة يوم 11 فبراير القادم في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.