بعدما خطفه توتنام.. ديكو: برجفال كان سيأتي لفريق الرديف

السبت، 03 فبراير 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

لوكاس بيرجفال

كشف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني أن لوكاس برجفال كان سيأتي إلى فريق الرديف، قبل أن يخطفه توتنام.

وكان برشلونة في طريقه للتعاقد مع الموهبة السويدية برجفال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق ديوجاردن السويدي واجتمع مع ديكو رفقة عائلته في برشلونة ولكن في النهاية تمكن سبرس من التعاقد معه.

وقال ديكو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد بالغتم في أمر برجفال، كان سيأتي إلى فريق الرديف ويتدرب مع الفريق الأول".

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وأضاف "برجفال لديه موهبة كبيرة وكان واحدا من اللاعبين الذين نتابعهم في الفترة الماضية".

واختتم حديثه قائلا: "متابعتنا لبرجفال يعد دليلا على قدرتنا الكبيرة في اكتشاف المواهب".

ولم يكشف النادي اللندني عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها بنحو 8.5 مليون جنيه إسترليني (11 مليون دولار).

وسينضم للفريق في الصيف المقبل على أن يبقى مع ديوجاردن على سبيل الإعارة.

وبات برجفال الصفقة الثالثة بعدما تعاقد توتنام مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر على سبيل الإعارة ومع المدافع الروماني رادو دراجوسين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة الشهر الماضي.

برشلونة توتنام الدوري الإنجليزي ديكو الدوري الإسباني لوكاس برجفال
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