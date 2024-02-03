كأس آسيا - لا تختبر برشم.. قطر إلى نصف النهائي بسيناريو ماراثوني ضد أوزبكستان

خطف منتخب قطر بصعوبة آخر بطاقات المربع الذهبي لكأس آسيا بالفوز بركلات الترجيح على أوزبكستان بنتيجة 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

سجل حسن الهيدوس لقطر، وتعادل أوديدزوهون زامروبيكوف لأوزبكستان.

وسيلتقي منتخب قطر مع إيران في نصف النهائي لمواصلة حملة الدفاع عن لقب 2019.

وتعد تلك المرة الثانية لقطر في المربع الذهبي لكأس آسيا والتي تأتي على التوالي بعد 9 محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح.

ولأول مرة يصل منتخب قطر إلى شوطين إضافيين وركلات ترجيح في تاريخ المشاركة بكأس آسيا.

وفي ركلات الترجيح لا تختبر مشعل شقيق البطل الأولمبي في الوثب معتز برشم، فهو يعرف كيفية التفوق وسبق أن قاد قطر للتفوق على مصر في مباراة المركز الثالث بكأس العرب 2021.

وصف المباراة

بدأ العنابي اللقاء بقوة بحثا عن هدف مبكر، وسدد حسن الهيدوس كرة على الطائر في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس على مرتين.

وفي الدقيقة 27 أرسل أكرم عفيف عرضية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة غالطت الحارس وسقطت من يده في الشباك معلنة الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وحاول لاعبو أوزبكستان الضغط للتعادل وفي الدقيقة 31 ضاعت أول فرصة حقيقية لركنية.

وشتت محمد وعد في الدقيقة 37 فرصة التعادل من أمام المرمى بطريقة خرافية.

ومنع الحارس الأوزبكي ببراعة بعد رأسية المهدي علي في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني زاد الأوزبكيون من ضغطهم وبالفعل سجل زامروبيكوف هدف التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة في الزاوية اليسرى.

اللقاء استمر هادئا وحاول لاعبو العنابي خطف هدف الفوز بالضغط في الدقائق الأخيرة.

وكاد أكرم عفيف أن يخطف هدفا قاتلا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع لكن تسديدته المقوسة مرت بجوار القائم مباشرة.

في الأشواط الإضافة حاول القطريون الفوز لكن العارضة ردت تسديدة عبد العزيز حاتم في الدقيقة 95.

توالت المحاولات دون أن تهتز الشباك ووصل الفريقان لركلات الترجيح.

سجل أكرم عفيف وأهدر المعز علي والمهدي علي على التوالي لتصبح النتيجة 2-1 لأوزبكستان وازداد الضغط على لاعبي قطر.

تألق مشعل برشم وتصدى لركلة زافارمورد الرابعة بينما سجل سلطان البريكي ركلته الرابعة لتصبح النتيجة 2-2.

جلال الدين ماشاريبوف انبرى للركلة الخامسة وسددها في منتصف المرمى أرضية لكن برشم لم يتحرك وتصدى لها بسهولة.

وأخيرا سجل بيدرو ميجيل ركلته الترجيحية الأخيرة وقاد قطر لنصف نهائي كأس آسيا.