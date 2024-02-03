الفوز الـ 500 لـ مولر.. بايرن ميونيخ وليفركوزن يواصلان الانتصارات بالدوري الألماني

السبت، 03 فبراير 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد مونشنجلادباخ

حقق بايرن ميونيخ الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 20 من الدوري الألماني.

سجل ثلاثية بايرن في المباراة كل من أليكساندر بافلوفيتش وهاري كين وماتياس دي ليخ، بينما أحرز نيكو إلفيديهدف مونشنجلادباخ الوحيد.

تقدم مونشنجلادباخ في الدقيقة الـ 35 عن طريق إلفيدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وتعادل بافلوفيتش قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من توماس مولر.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة الـ 70 برأسية مستغلا خروج خاطئ من الحارس.

وأنهى دي ليخت ثلاثية بايرن برأسية مستغلا عرضية من ليروي ساني في الدقيقة الـ 86.

ووصل توماس مولر للفوز رقم 500 خلال 690 مباراة خاضها بقميص بايرن ميونيخ.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت حقق باير ليفركوزن الفوز على دارمشتات بهدفين دون مقابل.

ناثان تيلا سجل الهدفين في الدقيقة 33 والدقيقة 52.

ووصل ليفركوزن إلى 29 مباراة بدون هزيمة حتى الآن ليحقق سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ النادي.

وارتفع رصيد باير ليفركوزن للنقطة الـ 52 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

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