طبيب الزمالك يوضح حقيقة تشخيص إصابة الونش

السبت، 03 فبراير 2024 - 20:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود حمدي الونش - الزمالك ضد الوحدة

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك حقيقة صدور تشخيص لإصابة محمود حمدي "الونش".

تعرض الونش مدافع الزمالك للإصابة في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت.

وقال أسامة عبر موقع الزمالك الرسمي: "نتيجة الأشعة ستظهر غداً، وسيخضع "الونش" لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب".

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وأكمل "لا أساس من الصحة لما يتردد بشأن صدور أي تشخيص لحالة اللاعب الفترة الحالية".

ولم يشارك الونش في أي مباراة رفقة الزمالك في أي من البطولات الرسمية خلال الموسم الجاري بسبب إصابته السابقة.

وكان الظهور الأخير للونش مع الزمالك في البطولات الرسمية في لقاء الإسماعيلي في شهر مايو من العام الماضي.

ولم يشارك الونش في أي مباراة رفقة الزمالك في أي من البطولات الرسمية خلال الموسم الجاري بسبب إصابته السابقة.

وكان الظهور الأخير للونش مع الزمالك في البطولات الرسمية في لقاء الإسماعيلي في شهر مايو من العام الماضي.

واستأنف الزمالك تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك محمود حمدي الونش محمد أسامة
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