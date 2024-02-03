قبل مواجهة أليجري.. إنزاجي يعلق على طريقة الفوز بفارق هدف

السبت، 03 فبراير 2024 - 20:02

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

علق سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان على طريقة ماسيميليانو أليجري في الفوز بهدف ثم الدفاع بقوة.

ويستعد إنتر لمواجهة غريمه يوفنتوس الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "أجبت على هذا من قبل عدة مرات، لا أهتم بما يقول الآخرون".

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وأضاف "أعرف أن لدينا العديد من المسؤوليات، لا أقدم توقعات، أقول فقط إننا نحاول لعب أكبر عدد من المباريات".

وأنهى حديثه قائلا" "لسوء الحظ خسرنا بتلك الطريقة في الوقت الإضافي من بطولة كأس إيطاليا، لكن تمكنا من الانتصار في السوبر الإيطالي، يجب أن نبذل أقصى جهد في الدوري".

وحقق أليجري الفوز مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بفارق هدف واحد.

وفاز أليجري نتيجة 1-0 هذا الموسم في الدوري 6 مرات ضد روما ونابولي وفيورنتينا وفيرونا وميلان وليتشي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي يوفنتوس في الوصافة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي ماسيميليانو أليجري إنتر سيموني إنزاجي
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