الأهلي يوقع مع ثنائي شباب غانا وأحمد عابدين

السبت، 03 فبراير 2024 - 19:53

كتب : حسام نور الدين

أحمد عابدين - الأهلي

أعلن الأهلي التوقيع مع الثنائي الغاني صامويل أوبونج وريندورف أدوم سارباه، بالإضافة إلى أحمد عابدين.

ووقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب إم إس كي زيليناوريندورف أدوم سارباه لاعب نادي شيتا لمدة 4 مواسم ونصف.

وجاء ذلك في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الإفريقية والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليا.

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وخضع الثنائي لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي، ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.

وسبق أن أوضح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "هناك استقرار على التعاقد مع مهاجم وظهير أيسر من بين الـ 5 لاعبين الأفارقة تحت السن الذين خضعوا للأختبار خلال الفترة الأخيرة في الأهلي".

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يشغل مركز الوسط المدافع ويلعب لنادي شيتا الغاني الذي يقبع في الدرجة الثانية محليا، ويلعب بقدمه اليسرى.

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وكذلك وقع أحمد عابدين، مدافع الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد مع النادي لمدة خمس سنوات قادمة.

عابدين من مواليد 2006 وتم تصعيده لفريق 2005 ويملك مقومات مميزة وكان أحد عناصر منتخب 2006، مع محمد وهبة وتواجد في بطولة شمال إفريقيا وكأس الأمم الإفريقية للشباب.

جاء ذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية، التي انضم خلالها لتدريبات الفريق الأول ومشاركته في معسكر الإمارات الأخير.

واستحق إشادة الجهاز الفني لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية.

وبحسب لوائح موسم 2023-24 يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول، و3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.

كما لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

ويمتلك الأهلي محمد الضاوي "كريستو" صاحب الـ 20 عاما في قائمة الأجانب تحت السن بالدوري المصري.

الأهلي أحمد عابدين صامويل أوبونج ريندورف أدوم سارباه
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