سيميوني: موراتا جاهز لمواجهة ريال مدريد.. وهذا ما نحتاجه في الدربي

السبت، 03 فبراير 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

كشف دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد جاهزية ألفارو موراتا لمواجهة ريال مدريد.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة غريمه ريال مدريد في الدربي الذي سيجمعهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي: "موراتا بخير وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وجاهز للمباراة سواء قررت إشراكه أو ممفيس ديباي".

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وأضاف "يجب أن نلعب مباراة جيدة ضد ريال مدريد الذي يديره مدربهم بطريقة رائعة، يجب أن نأخذ المباراة إلى حيث يمكننا إيذاءهم".

وتابع "نحن لعبنا مرتين ضد ريال مدريد على أرضنا ومرة بالخارج، المباراة التي خضناها في السعودية ستكون الأكثر تشابها بالتي سنلعبها في سانتياجو برنابيو من حيث الأجواء، فهم أقوياء".

وواصل "لا يوجد أي ضغوط على ريال مدريد، الحافز سيرتفع بسبب المنافس، لا أعتقد أن الضغوط ستؤثر على ريال مدريد".

وعند سؤاله الفوز على ريال مدريد للمرة الثالثة بمثابة ماذا رد قائلا: "سيكون الفوز بثلاث مباريات".

وفاز الروخيبلانكوس على الملكي مرتين خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا بينما خسر مرة واحدة وكانت في السوبر الإسباني.

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