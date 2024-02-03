انتهت في الدوري الإسباني - ألافيس (1)-(3) برشلونة
السبت، 03 فبراير 2024 - 19:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.
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ق 62 جوووول فيتور روكي يسجل الثالث
ق 22 ججوووول ليفاندوفسكي يسجل بعد تمريرة من جوندوجان
بداية المباراة
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