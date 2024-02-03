لو باريزيان: مبابي جاهز للانضمام لـ ريال مدريد

السبت، 03 فبراير 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

"كيليان مبابي جاهز للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل".. هكذا كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية جديد مسلسل انضمام الفرنسي للملكي.

وأشارت الصحيفة الباريسية إلى إنه ليس هناك شك: قرر النجم مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر نادٍ في العالم، والذي كان ينتظره دائما.

وأوضح التقرير إلى أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد في نهاية الموسم، وفي الوقت نفسه يسود التفاؤل في مدريد، حيث تجري خلف الكواليس مفاوضات لإبرام أكبر عقد في التاريخ مع قائد منتخب فرنسا.

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موعد الإعلان؟ يفكر مبابي في الإعلان في الوقت المناسب.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع ريال سوسيداد في 14 فبراير المقبل بثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكمل التقرير إن مبابي سيفعل كل شيء للفوز بلقب دوري الأبطال الموسم الجاري.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية طلب مبابي الحصول على 70 مليون يورو سنويا كراتب، كونه سينتقل في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وأكمل أن هناك محادثات للحصول 100 مليون يورو بالإضافة لعمولة لوالدته تصل لـ 125 مليون يورو يتقاضها على عقده الذي سيمتد لـ 5 سنوات، وهو ما سيجعل عائلته تحصل على 400 مليون يورو.

في المقابل يقدم ريال مدريد عرضا بدفع 35 مليون يورو سنويا للفرنسي.

وأردف التقرير أن حصول مبابي على 70 مليون يورو سنويا ليس ممكنا في إسبانيا بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في البلاد.

وفي نفس السياق أوضح التقرير أن باريس سان جيرمان ينتظر موقف مبابي مع ريال مدريد، حيث أن العملاق الباريسي مستعد لتقديم 100 مليون يورو سنويا راتب لمبابي إذا مدد عقده، حيث سبق أن مُنح اللاعب حق أن يكون له رأي في قرارات النادي مهمة مثل تغيير المدربين.

ويمتلك ريال مدريد خيارات أخرى حال عدم ضم مبابي في الصيف المقبل وهم فيكتور أوسيمين من نابولي وإرلينج هالاند من مانشستر سيتي.

وأتم التقرير أن فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي يرى أن جود بيلينجهام حقق إنجازا وأن ريال مدريد الآن يحتاج لمهاجم كبير وليس بالضرورة نجما عالميا.

مسلسل مبابي مع ريال مدريد لا يحتاج لأن نعيده عليكم مجددا.

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