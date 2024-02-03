خبر في الجول - وصول أحمد ياسر إلى ليبيا للانضمام لتدريبات التحدي

السبت، 03 فبراير 2024 - 18:55

كتب : عمرو نبيل

أحمد ياسر - البنك الأهلي

وصل أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي السابق إلى ليبيا من أجل الانضمام إلى صفوف التحدي.

أحمد ياسر

النادي : التحدي

التحدي

وعلم FilGoal.com أن ياسر قد وقع لصفوف التحدي ووصل إلى ليبيا من أجل المشاركة في تدريبات الفريق.

عماد النحاس هو مدرب فريق التحدي.

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وقال ياسر لـ FilGoal.com في وقت سابق: "وقعت لنادي التحدي الليبي تحت قيادة عماد النحاس"

وأضاف "تعاقدي لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم".

وتراجع أحمد ياسر عن إتمام اتفاقه مع المقاولون العرب قبل التوقيع بشكل رسمي.

وأنهى أحمد ياسر تعاقده مع البنك الأهلي بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وانضم أحمد ياسر إلى البنك الأهلي في صيف 2020 قادما من المصري، وقام بتجديد تعاقده قبل انطلاق الموسم الجاري.

وخاض ياسر 56 مباراة مع البنك الأهلي ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع 5 آخرين.

وشارك جناح الفريق في ست مباريات هذا الموسم ولم يسجل.

وكان البنك الأهلي قد حقق انتصارين متتاليين في آخر مباراتين خاضهم الفريق بالدوري.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر من 11 مباراة خاضهم الفريق.

أحمد ياسر التحدي الليبي
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