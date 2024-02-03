تشكيل برشلونة - طفح كيل تشافي.. مدافع في خط الوسط ولاعب وسط في الهجوم أمام ألافيس

السبت، 03 فبراير 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

بتشكيل غريب لن تتضح معالمه قبل أن نراه على أرض الملعب، دفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بـ 5 مدافعين و3 لاعبي وسط وجناح ومهاجم.

جاء ذلك في مباراة الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني في ضيافة ألافيس.

وحتى الآن تشير أغلب المصادر إلى مشاركة المدافع أندرياس كريستنسن في مركز لاعب الوسط المدافع، بينما يلعب بيدري على الطرف الأيسر.

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وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - أندرياس كريتسنسن - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - بيدري

ويحتل برشلونة حامل اللقب المركز الرابع برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث، فيما يتصدر ريال مدريد ترتيب المسابقة بـ 57 نقطة.

ويحتل ألافيس المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

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