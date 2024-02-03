انتهت أمم إفريقيا - مالي (1)-(2) كوت ديفوار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مالي ضد كوت ديفورا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق120. جووووووول قاااااااتل لكوت ديفوار عن طريق عمر دياكاتي بالكعب.

ق96. العارضة تمنع الثاني من رأسية قوية من هالر.

نهاية المباراة والاتجاه للأشواط الإضافية.

ق90. جووووووول التعااااادل لكوت ديفوار عن طريق أدينجرا.

ق83. التعادل يضيع على كوت ديفوار من رأسية من عمر دياكاتي تمر بجوار المرمى.

ق71. جوووووول أول لمالي عن طريق نيني دورجيليس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. بطااقة حمراء لكوسونو لاعب كوت ديفوار بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق17. يحيى فوفانا يتصدى لركلة جزاء من أداما تراوري.

ق16. ركلة جزاااء لمنتخب مالي بعد عرقلة من كوسونو.

ق8. مطالبات من لاعبي مالي باحتساب ركلة جزاء.

بداية المباراة بعد قليل