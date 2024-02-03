انتهت أمم إفريقيا - مالي (1)-(2) كوت ديفوار

السبت، 03 فبراير 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

مالي ضد كوت ديفوار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مالي ضد كوت ديفورا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
الرياضية: الشباب السعودي يفاوض روي فيتوريا مصدر من بورفؤاد يكشف لـ في الجول صفقة الإسماعيلي الجديدة مؤتمر أنشيلوتي عن الرد على لابورتا بعد انتقاد ريال مدريد.. وسبب عدم ضم مدافع تشكيل أمم إفريقيا - كيسي يقود وسط كوت ديفوار.. وديانج وبيسوما بديلان مع مالي

نهاية المباراة

ق120. جووووووول قاااااااتل لكوت ديفوار عن طريق عمر دياكاتي بالكعب.

ق96. العارضة تمنع الثاني من رأسية قوية من هالر.

نهاية المباراة والاتجاه للأشواط الإضافية.

ق90. جووووووول التعااااادل لكوت ديفوار عن طريق أدينجرا.

ق83. التعادل يضيع على كوت ديفوار من رأسية من عمر دياكاتي تمر بجوار المرمى.

ق71. جوووووول أول لمالي عن طريق نيني دورجيليس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. بطااقة حمراء لكوسونو لاعب كوت ديفوار بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق17. يحيى فوفانا يتصدى لركلة جزاء من أداما تراوري.

ق16. ركلة جزاااء لمنتخب مالي بعد عرقلة من كوسونو.

ق8. مطالبات من لاعبي مالي باحتساب ركلة جزاء.

بداية المباراة بعد قليل

مالي كوت ديفوار كأس الأمم الإفريفية
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - كاب فيردي (0)-(0) جنوب إفريقيا.. بداية المباراة تشكيل أمم إفريقيا - رودريجيز يقود هجوم كاب فيردي.. وتاو أساسي مع جنوب إفريقيا تشكيل أمم إفريقيا - كيسي يقود وسط كوت ديفوار.. وديانج وبيسوما بديلان مع مالي مواعيد مباريات السبت 3 فبراير.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا وبرشلونة وتوتنام أمم إفريقيا - مدرب غينيا: السذاجة قتلتنا.. المحصلة جيدة مقارنة بالسنغال والكاميرون ولكن أمم إفريقيا - ديسابر: هذه قوة الركلات الثابتة.. ولا شيء كان سهلا أمم إفريقيا - أوسيمين: أحلم بتحقيق اللقب.. وحلمي منذ الصغر اللعب باسم نيجيريا كرنفال أمم إفريقيا - ويسا.. الحارس الهداف وحادث كاد ينهي مسيرته
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - كاب فيردي (0)-(0) جنوب إفريقيا.. بداية المباراة 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
يوفيتش يستمر في دور البديل السوبر ويعطي فوزا هاما لـ ميلان على فروزينوني 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعدما خطفه توتنام.. ديكو: برجفال كان سيأتي لفريق الرديف 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - رودريجيز يقود هجوم كاب فيردي.. وتاو أساسي مع جنوب إفريقيا 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس آسيا - لا تختبر برشم.. قطر إلى نصف النهائي بسيناريو ماراثوني ضد أوزبكستان 50 دقيقة | آسيا
الفوز الـ 500 لـ مولر.. بايرن ميونيخ وليفركوزن يواصلان الانتصارات بالدوري الألماني ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يوضح حقيقة تشخيص إصابة الونش ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة أليجري.. إنزاجي يعلق على طريقة الفوز بفارق هدف ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين