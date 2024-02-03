مصدر من بورفؤاد يكشف لـ في الجول صفقة الإسماعيلي الجديدة
السبت، 03 فبراير 2024 - 18:43
كتب : عمرو نبيل
يقترب نادي الإسماعيلي من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية بعد حل أزمة الحرمان من القيد.
علي الملواني
النادي : بورفؤاد
وقال مصدر من نادي بورفؤاد لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي قدم لنا عرضا من أجل ضم اللاعب علي الملواني".
وأضاف "اتفقنا مع مسؤولي الإسماعيلي على كافة بنود التعاقد، و اللاعب سيوقع خلال ساعات للدراويش".
ويلعب علي الملواني في خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاما.
وأعلن الإسماعيلي بالأمس تعاقده مع أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى.
ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.
نرشح لكم
خبر في الجول - شرطان من سيراميكا لرحيل بسام للأهلي.. وموقف عبد القادر خبر في الجول - الإسماعيلي يحسم صفقة جديدة.. والكشف عن مدة التعاقد الثالث والرابع.. الزمالك يعلن ضم مهاب ياسر ومحمد عاطف فقرة الساحر لم تنته.. الزمالك يعلن ضم ناصر ماهر لو باريزيان: مبابي جاهز للانضمام لـ ريال مدريد صفقة سكندرية.. الاتحاد يضم شريف رضا على طريقة الساحر.. الزمالك يعلن التعاقد مع عبد الله السعيد كما انفرد في الجول – رئيس إنبي يعلن تفاصيل انتقال زياد كمال إلى الزمالك
أخر الأخبار
ويليامز العملاق 45 دقيقة | الكرة الإفريقية