مصدر من بورفؤاد يكشف لـ في الجول صفقة الإسماعيلي الجديدة

يقترب نادي الإسماعيلي من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية بعد حل أزمة الحرمان من القيد.

وقال مصدر من نادي بورفؤاد لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي قدم لنا عرضا من أجل ضم اللاعب علي الملواني".

وأضاف "اتفقنا مع مسؤولي الإسماعيلي على كافة بنود التعاقد، و اللاعب سيوقع خلال ساعات للدراويش".

ويلعب علي الملواني في خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاما.

وأعلن الإسماعيلي بالأمس تعاقده مع أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.