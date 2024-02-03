مؤتمر أنشيلوتي عن الرد على لابورتا بعد انتقاد ريال مدريد.. وسبب عدم ضم مدافع

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إثر هجومه على الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه أتليتكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "قلت ذلك من قبل إنني لن أنزل إلى هذا المستوى في الحديث".

وهاجم لابورتا ريال مدريد بسبب التعامل مع قضية نيجريرا الشهيرة وأن القاضي طلب توسيع التحقيق في في القضية بعد طلب ريال مدريد.

وكذلك يجب على الاتحاد الإسباني اعتبار ذلك كنوع من الضغط على الحكام.

وأضاف المدير الفني الإيطالي "كنا نعتقد أن تشواميني يستطيع اللعب كقلب دفاع في أوقات الطوارئ، لكن لدينا حالة طوارئ قصوى ضد أتليتكو إذا غاب أنطونيو روديجير".

وتابع "وضعنا في الدفاع لن يستمر للأبد، إيدير ميليتاو تتحسن حالته ومن الممكن عودته في نهاية شهر مارس أو أبريل".

وواصل "لدي العديد من المعايير لاختيار الحارس الأساسي، المنافسة كبيرة بين كيبا وأندري لونين، ولا يوجد أحد ليس لديه سلبيات".

وأنهى حديثه قائلا: "عدم لعب لوكا مودريتش أمر صعب للغاية، ممتن كثيرا لما فعله مودريتش معنا لكن الأمور معقدة وصعبة".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.