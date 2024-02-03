تشكيل أمم إفريقيا - كيسي يقود وسط كوت ديفوار.. وديانج وبيسوما بديلان مع مالي

أعلن كل من إريك سيكو شيلي مدرب مالي وإيميرس فاي مدرب كوت ديفوار تشكيل فريقيهما للمباراة التي سيتجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب منتخب مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

ويشهد تشكيل مالي تواجد كل من أليو ديانج ويفيس بيسوما على دكة البدلاء بينما يلعب ديادي ساماسيكو في وسط الملعب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دجيجو ديارا.

الدفاع: هاماري ترواري – كيكي كوياتي – سيكو نياكاتي – فالاي ساكو.

الوسط: لاسانا كوليبالي – ديادي ساماسيكو – أمادو هايدارا.

الهجوم: كاموري دومبيا – لاسين سينايوكو – أداما تراوري.

ويلعب كريستيان كوامي وماكس جراديل في هجوم كوت ديفوار.

وجاء تشكيل كوت ديفوار بالكامل كالتالي:

الحارس: يحيى فوفان.

الدفاع: سيرجي أورييه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلاين كونان.

الوسط: جيان ميشيل سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

الهجوم: نيكولاس بيبي – كريستيان كوامي – ماكس جراديل.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الكونغو الديموقراطية التي حققت الفوز على غينيا.