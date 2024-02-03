تتويج جالاكتيكوس بدوري الهواة المصري

توج فريق جالاكتيكوس بلقب دوري الهواة لعام 2024 بعد الفوز على ليونز في المباراة النهائية.

وفاز جالاكتيكوس على ليونز في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

وشارك في الدوري 17 فريقا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، 8 في شرق القاهرة الكبرى و9 في غربها.

أول 4 مراكز في كل مجموعة تأهلوا إلى الأدوار الإقصائية ليكون ربع نهائي.

على مدار البطولة خسر جالاكتيكوس مباراة واحدة كانت ضد ليونز في دور المجموعات إلى أن ردها في النهائي ليلحق بليونز في الهزيمة الوحيدة له في البطولة.

وحصل ياسين أكرم لاعب جالاكتيكوس على جائزة الأفضل في البطولة، كما حصد جائزة الهداف برصيد 14 هدفا.

كما حصل يوسف حافظ على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

المباراة النهائية للبطولة أقيمت على ملعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.