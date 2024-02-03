صفقة سكندرية.. الاتحاد يضم شريف رضا

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم شريف رضا قادما من سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي في بيانه أن هناك بند في تعاقد شريف رضا يتيح انتقاله بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك شريف رضا الموسم الجاري مع سموحة في 7 مباريات وفي لقاءه الأخير سجل بالخطأ في مرماه أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء شهد إقصاء فريقه من ربع نهائي كأس الرابطة.

وارتدى شريف رضا صاحب الـ 27 عاما قميص الموج الأزرق في 135 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 12.

ويعد شريف رضا ثاني صفقات زعيم الثغر الشتوية بعد ضم الغيني الشاب ناموري تراوري.

ورحل عن صفوف الفريق كل من أحمد الشيخ وعادل بدر وفارس عزت وأحمد ياسين.

من هو شريف رضا؟

سبق أن أشاد به فرج عامر رئيس نادي سموحة قائلا: "أشعر بالقلق عندما يغيب عن الفريق".

لاعب جوكر حيث لعب كظهير أيمن وأيسر وجناح أيمن وأيسر ومهاجم ولاعب وسط مدافع أيضا في صفوف الفريق السكندري، ويشغل بشكل أساسي مركز الظهير الأيسر.

انضم من صفوف بيراميدز في 2018 إلى سموحة.