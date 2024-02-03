انتهت كأس آسيا - قطر (1) (1) أوزبكستان.. العنابي للمربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر وأوزبكستان في آخر مباريات ربع نهائي من كأس آسيا 2023.

وسيلتقي من تلك المباراة مع منتخب إيران الذي تفوق على اليابان عصر اليوم بنتيجة 2-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت.. قطر إلى نصف النهائي بالفوز 3-2 بركلات الترجيح

إلى ركلات الترجيح

ق 95: العارضة تمنع الثاني بتسديدة عبد العزيز

نهاية الوقت الأصلي.. لشوطين إضافيين

ق 90+9: فرصة عفيف تمر بجوار القائم

ق 58: هدف التعادل لأوزبكستان بتسديدة داخل منطقة الجزاء عن طريق زامروبيكوف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: الحارس الأوزبكي يمنع الثاني ببراعة بعد رأسية المهدي علي

ق 37: تدخل خرافي من محمد وعد يمنع هدف التعادل لأوزبكستان من أمام المرمى

ق 31: محاولة أوزباكية ترتطم بقدم مدافع قطر وتخرج إلى ركنية

ق 27: عرضية من الهيدوس يتعامل معها الحارس بغرابة وتسقط الكرة من يده وتسكن شباكه

ق 10: أكرم عفيف يسدد على الطائر والحارس يتصدى على مرتين

بداية اللقاء