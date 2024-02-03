عبد الله السعيد: بعد سنوات من الانتظار أخيرا في نادي الزمالك

السبت، 03 فبراير 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

أعرب عبد الله السعيد الوافد الجديد على صفوف الزمالك عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفارس الأبيض.

وكتب السعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم السبت قائلا: "بعد سنوات من الانتظار أخيرا في نادي الزمالك".

وأعلن الزمالك اليوم رسميا انضمام السعيد قادما من بيراميدز.

أخبار متعلقة:
على طريقة الساحر.. الزمالك يعلن التعاقد مع عبد الله السعيد وكيله: الزمالك حاول ضم عبد الله السعيد في 3 فترات انتقالات.. ورسالة منه لجماهير الأبيض في الجول يكشف مدة تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز على ضم عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه.

وكان من المفترص أن ينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وكان مصدر من الزمالك قال لـFilGoal.com : "متمسكون بضم عبد الله السعيد خاصة بعدما أبدى رغبة في إنهاء مسيرته بالزمالك".

وأضاف "سنحاول إتمام الصفقة رغم مغالاة بيراميدز حتى اللحظة الأخيرة. سنضم اللاعب سواء خلال فترة الانتقالات الجارية أو الصيف المقبل مجانا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عبد الله السعيد توصل لاتفاق مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته المتبقية لبيراميدز لإتمام انتقاله للأبيض.

عبد الله السعيد (38 عاما) خاض الموسم الجاري 14 مباراة سجل 2 وصنع 1.

ومنذ عودته من الاحتراف شارك مع بيراميدز في 183 مباراة سجل 47 هدفا وصنع 44 في جميع المسابقات.

الزمالك عبد الله السعيد
نرشح لكم
طبيب الزمالك يوضح حقيقة تشخيص إصابة الونش الأهلي يوقع مع ثنائي شباب غانا وأحمد عابدين فقرة الساحر لم تنته.. الزمالك يعلن ضم ناصر ماهر خبر في الجول - بيراميدز يتوصل لاتفاق مع باتشيكو على الرحيل.. وخليفته المؤقت مصدر من بورفؤاد يكشف لـ في الجول صفقة الإسماعيلي الجديدة صفقة سكندرية.. الاتحاد يضم شريف رضا مران الزمالك - جلسة جوميز وتأهيل فتوح.. وراحة إضافية لزيزو والجزيري الزمالك يعلن إصابة الونش في الركبة وذهابه إلى المستشفى
أخر الأخبار
بعدما خطفه توتنام.. ديكو: برجفال كان سيأتي لفريق الرديف 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - رودريجيز يقود هجوم كاب فيردي.. وتاو أساسي مع جنوب إفريقيا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس آسيا - لا تختبر برشم.. قطر إلى نصف النهائي بسيناريو ماراثوني ضد أوزبكستان 14 دقيقة | آسيا
الفوز الـ 500 لـ مولر.. بايرن ميونيخ وليفركوزن يواصلان الانتصارات بالدوري الألماني 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يوضح حقيقة تشخيص إصابة الونش ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة أليجري.. إنزاجي يعلق على طريقة الفوز بفارق هدف ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يوقع مع ثنائي شباب غانا وأحمد عابدين ساعة | الدوري المصري
فقرة الساحر لم تنته.. الزمالك يعلن ضم ناصر ماهر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين