عبد الله السعيد: بعد سنوات من الانتظار أخيرا في نادي الزمالك

أعرب عبد الله السعيد الوافد الجديد على صفوف الزمالك عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفارس الأبيض.

وكتب السعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم السبت قائلا: "بعد سنوات من الانتظار أخيرا في نادي الزمالك".

وأعلن الزمالك اليوم رسميا انضمام السعيد قادما من بيراميدز.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز على ضم عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه.

وكان من المفترص أن ينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وكان مصدر من الزمالك قال لـFilGoal.com : "متمسكون بضم عبد الله السعيد خاصة بعدما أبدى رغبة في إنهاء مسيرته بالزمالك".

وأضاف "سنحاول إتمام الصفقة رغم مغالاة بيراميدز حتى اللحظة الأخيرة. سنضم اللاعب سواء خلال فترة الانتقالات الجارية أو الصيف المقبل مجانا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عبد الله السعيد توصل لاتفاق مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته المتبقية لبيراميدز لإتمام انتقاله للأبيض.

عبد الله السعيد (38 عاما) خاض الموسم الجاري 14 مباراة سجل 2 وصنع 1.

ومنذ عودته من الاحتراف شارك مع بيراميدز في 183 مباراة سجل 47 هدفا وصنع 44 في جميع المسابقات.