مران الزمالك - جلسة جوميز وتأهيل فتوح.. وراحة إضافية لزيزو والجزيري

السبت، 03 فبراير 2024 - 17:03

كتب : FilGoal

مران الزمالك

عقد جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين في مرانه الأول مع الفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته ظهر اليوم السبت، على ملعب النادي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي.

وشهد مران الفريق التركيز على العديد من الجوانب الفنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

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وخاض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية كي يتمكن المدير الفني البرتغالي من متابعة مستويات اللاعبين بشكل أكبر.

وقاد البرتغالي لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد تدريبات رباعي حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، و استعان مدرب الحراس بكاميرا خاصة لتصوير تدريبات حراس المرمى ومشاركتهم في التقسيمة لتقييمهم بشكل دقيق.

وخضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لبرنامج تأهيلي خاص في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم السبت.

فيما حصل مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق

في المقابل حصل أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفري على راحة إضافية بعد مشاركتهما مع منتخبي مصر وتونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص معتمد جمال مدرب الفريق السابق وكذلك محمد عبد المنصف مدرب الحراس السابق على حضور المران وتوديع اللاعبين والتحدث مع الجهاز الفني الجديد.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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