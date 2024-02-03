بهدف في الوقت القاتل.. إيران تقلب الطاولة على اليابان وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا
السبت، 03 فبراير 2024 - 16:13
كتب : FilGoal
وحول منتخب إيران تأخره أمام اليابان بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف.
وسجل هيدماسا موريتا هدف منتخب اليابان الأول في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية.
وأدرك محمد محبي هدف التعادل لمنتخب إيران بتسديدة أرضية، قبل ان ينجح علي رضا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وينتظر منتخب إيران الفائز من مواجهة قطر ضد أوزبكستان التي تقام مساء اليوم السبت ضمن ربع النهائي.
وصف المباراة
بدأ منتخب اليابان المباراة بضغط هجومي على مرمى إيران بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.
ونجح يدماسا موريتا في تسجيل هدف التقدم لمنتخب اليابان بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 28.
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المنتخب الياباني يفتتح النتيجة ويتقدم عن طريق هيديماسا موريتا#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_اليابان#AsianCup2023 pic.twitter.com/0XR2PTeWmi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
وتحول أداء منتخب إيران بعدما استقبلت شباكه هدفا إلى أداء هجومي قوي وأضاع أكثر من فرصة للتسجيل.
وأدرك محمد محبي هدف التعادل لمنتخب إيران بعد تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 55.
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إيران تهز شباك اليابان وتعادل النتيجة #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_اليابان#AsianCup2023 pic.twitter.com/zpXJtJqNjt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
وسجل سردار أزمون هدفا رائعا بمهارة فردية لكن حكم المباراة الغاه بداعي التسلل.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب إيران في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائعة سجلها علي رضا بنجاح في الدقيقة الرابعة (الأخيرة).
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علي رضا جاهانباخش يضاعف النتيجة لإيران في الدقيقة 96 من ركلة جزاء#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_اليابان#AsianCup2023 pic.twitter.com/2QTL2fXS9K— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024