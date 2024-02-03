الزمالك يعلن إصابة الونش في الركبة وذهابه إلى المستشفى

تعرض محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك للإصابة في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت.

وأوضح محمد أسامة طبيب الزمالك أن اللاعب ذهب إلى المستشفى مباشرة لإجراء المزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.

وكان الونش عاد للمشاركة مع الزمالك في المباريات الودية خلال الفترة الأخيرة عقب شفائه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ولم يشارك الونش في أي مباراة رفقة الزمالك في أي من البطولات الرسمية خلال الموسم الجاري بسبب إصابته السابقة.

وكان الظهور الأخير للونش مع الزمالك في البطولات الرسمية في لقاء الإسماعيلي في شهر مايو من العام الماضي.

واستأنف الزمالك تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز.