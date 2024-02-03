مران الأهلي – جلسة تأهيلية لـ معلول بسبب مرضه

خاض علي معلول الظهير الأيسر للأهلي جلسة تأهيلية في الجيمانزيوم في ظل إصابته بنزلة برد.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن معلول سيعود للمشاركة في المران الجماعي عقب تحسن حالته الصحية.

وكان معلول عاد لتدريبات الأهلي أول أمس الخميس عقب نهاية مشاركته مع منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2023.

وودع منتخب تونس البطولة من دور المجموعات.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجي في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتين وديتين ‏أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بخمس نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما يأتي ميدياما ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد.