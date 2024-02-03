معتمد جمال يعتذر عن عدم الاستمرار مع الزمالك بعد التعاقد مع جوزيه جوميز

اعتذر معتمد جمال عن عدم الاستمرار مع الزمالك عقب التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وتولى معتمد جمال مهمة القائم بأعمال المدير الفني للزمالك عقب فسخ التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو.

وأعلن الزمالك مساء أمس الجمعة تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وأشاد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك بمعتمد جمال مؤكدا أنه أحد أبناء النادي المخلصين وكان له دورا إيجابيا مع الفريق وتحمل المسؤولية في ظروف صعبة لكنه نجح باقتدرا في أداء مهمته.

وأكد لبيب أن الزمالك متمسك بالاستفادة من معتمد جمال في أي منصب في الفترة المقبلة لأنه أحد أبناء النادي المخلصين.

كما وجه لبيب الشكر لمحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى وقال: "أوجه الشكر لمحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى على الفترة التي قضاها مع الفريق" مؤكدا أن النادي لا ينسى أبنائه المخلصين ويسعى للاستفادة منهم في أي منصب لخدمة النادي".