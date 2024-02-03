انتهت في كأس آسيا - اليابان (2) - (1) إيران.. هدف من ذهب

السبت، 03 فبراير 2024 - 13:29

كتب : FilGoal

اليابان - إيران

يلعب منتخب اليابان ضد إيران ضمن ربع نهائي كأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيران واليابان المرتقبة.

لمتابعة مباراة إيران أمام اليابان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

90+4 جووووول الهدف الثاني علي رضا يسجل من ركلة جزاء

90+3 ركلة جزاء لمنتخب إيران في الوقت القاتل

ق68 تسديدة قوية جديدة من سيردار أزمون تمر بجوار المرمى الياباني بقليل

ق63 سيردار ازمون يسجل الهدف الثاني بمهارة رائعة لكن حكم المباراة يحتسب تسلل

ق55 جوووووووول إيران تدرك التعادل عن طريق محمد محبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف دون رد

ق28 جووووووول أووووول لليابان عن طريق هيديماسا موريتا

ق15 ضغط وهجوم متبادل بين الفريقين

انطلاق المباراة

إيران اليابان كأس آسيا
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