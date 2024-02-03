الأهلي يعلن تشخيص إصابة وسام أبو علي

كشف الأهلي صباح اليوم السبت تشخيص إصابة مهاجمه الجديد وسام أبو علي.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق أن الأشعة التي أجراها اللاعب كشفت عن إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح جاب الله أن وسام أبو علي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية عقب نهاية المران الذي ‏أقيم أمس الجمعة على ملعب مختار التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن التشخيص المبدئي لإصابة أبو علي بشد في العضلة الخلفية وهو ما أعلن عنه الأهلي اليوم.

وسيخضع أبو علي لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد فترة غياب

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجي في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتين وديتين ‏أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏