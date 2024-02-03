كما انفرد في الجول – رئيس إنبي يعلن تفاصيل انتقال زياد كمال إلى الزمالك

كشف أيمن الشريعي رئيس إنبي تفاصيل انتقال زياد كمال لاعب الفريق إلى الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث رئيس إنبي لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "صفقة انتقال زياد كمال من إنبي إلى الزمالك انتهت كليا في ساعة ونصف".

وواصل "هي صفقة انتقال بطريقة جديدة في الكرة المصرية عبارة عن إعارة لعامين ونصف الموقف كان مربح لكل الأطراف هو يحتاج لخدمة معينة وأنا أحتاج لتسويق بطريقة معينة وتقابلت الأطراف بطريقة مستحدثة ربما يرى البعض أن إنبي مميز أو أن الزمالك قام بتصرف احترافي".

وأردف الشريعي "انتقال زياد كمال إلى الزمالك معارا لعامين ونصف بدون احقية شراء اللاعب".

وأكمل "يحق لنا بيع اللاعب في السنة الأولى أو الثانية من الإعارة بطريقة معينة مع الزمالك أرى أن الصفقة حدثت بطريقة جديدة على الكرة المصرية".

وشدد "انبهرت بالتعامل مع حسين لبيب رئيس الزمالك فهناك صفقات لن تحدث إلا بوجود شخصين يتحليان بالشطارة وهذا حدث خلال انتقال زياد كمال".

وعن انتقال أحمد خليل "كالوشا" للزمالك قال: "الزمالك تحدث معنا بشأنه قبل أسبوع أعتقد، وتامر مصطفى مدربنا السابق كان بالنسبة له اللاعب ليس له بديل فتم إغلاق الأمر وحتى الآن اللاعب ليس له بديل لدينا".

أما عن مصير أحمد أمين "قفة" فقال: "مستمر معنا مثل كالوشا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل انتقال زياد كمال إلى إنبي.

اللاعب انضم للزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل 30 مليون جنيه.

قيمة الصفقة سيتم دفعها على 3 أقساط، الأول مقابل 5 ملايين جنيه والثاني مقابل 15 مليون جنيه والثالث مقابل 10 مليون جنيه.

إذا باع إنبي اللاعب في السنة الأولى يحصل الزمالك على 10% من قيمة الصفقة وفي السنة الثانية 20%.

إذا حقق الزمالك لقب الدوري يحصل إنبي على مليون جنيه.

لو توج الزمالك بلقب كأس مصر يحصل إنبي على 750 ألف جنيه.

وفي حال تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية يحصل إنبي على 50 إلى 100 ألف دولار.