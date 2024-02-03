حسم الصراع مع برشلونة.. توتنام يتعاقد مع السويدي بيرجفال

أعلن نادي هوتسبير ضم اللاعب الشاب لوكاس بيرجفال لاعب وسط ديورجاردن السويدي لمدة خمسة أعوام.

وسينضم السويدي بيرجفال (18 عاما) إلى النادي الإنجليزي في أول يوليو المقبل.

ولم يكشف النادي اللندني عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها بنحو 8.5 مليون جنيه إسترليني (11 مليون دولار).

وسبق أن تحدثت تقارير عن إمكانية انتقال بيرجفال الذي أتم عامه 18 أمس الجمعة إلى العملاق الإسباني برشلونة.

وقال بيرجفال "إنه فعلا فريف جيد يقوده مدرب كبير وبه تشكيلة شابة طموحة وتقدم أداء جيدا".

وشارك بيرجفال في 25 مباراة مع ديورجاردن خلال الموسم الماضي وبدأ مسيرته الدولية مع منتخب السويد في مواجهة إستونيا في يناير المنصرم.

وبات بيرجفال الصفقة الثالثة بعدما تعاقد توتنام مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر على سبيل الإعارة ومع المدافع الروماني رادو دراجوسين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة الشهر الماضي.