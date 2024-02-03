خبر في الجول - الإسماعيلي يتمم اتفاقه بشأن استعارة محمود عبد العاطي

أتم نادي الإسماعيلي اتفاقه بشأن الحصول على خدمات محمود عبد العاطي لاعب وسط بيراميدز على سبيل الإعارة.

وكان عبد العاطي قد انتقل من الإسماعيلي إلى بيراميدز في صيف 2022.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي أتم اتفاقه بشأن استعادة لاعبه السابق محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز الحالي حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وخاض صاحب الـ31 عاما مع الإسماعيلي 89 مباراة منذ انضمامه إليه قادما من الزمالك وسجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله.

وبدأ عبد العاطي مسيرته في نادي النجوم ومنه انتقل إلى سفيتكافيتسا تارغوفيشته البلغاري ثم عاد لمصر عن مصر للمقاصة.

وانتقل بعد ذلك للزمالك ثم الإسماعيلي في عام 2019 ثم بيراميدز 2022.

ومع بيراميدز خاض 25 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.